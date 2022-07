Barcellona: offensiva per Lewandowski, ma il Bayern Monaco non vuole cederlo (Di giovedì 14 luglio 2022) Nonostante la sua volontà di cambiare aria, Robert Lewandowski rischia di dover trascorrere un’altra stagione (l’ultima, visto che il suo contratto scadrà nel 2023) al Bayern Monaco. Secondo l’emittente ‘RMC‘, il Barcellona avrebbe offerto 50 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante polacco. I bavaresi avrebbero però rifiutato, anche per l’assenza di un sostituto all’altezza. Ormai si può parlare di separato in casa visto che Lewandowski ha messo in chiaro fin da subito la sua intenzione di lasciare il Bayern, ma la società non vuole privarsene e può far leva sul contratto che lega le due parti. Trattativa molto complicata e destinata ad infiammare la seconda parte di questa sessione estiva di calciomercato. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Nonostante la sua volontà di cambiare aria, Robertrischia di dover trascorrere un’altra stagione (l’ultima, visto che il suo contratto scadrà nel 2023) al. Secondo l’emittente ‘RMC‘, ilavrebbe offerto 50 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante polacco. I bavaresi avrebbero però rifiutato, anche per l’assenza di un sostituto all’altezza. Ormai si può parlare di separato in casa visto cheha messo in chiaro fin da subito la sua intenzione di lasciare il, ma la società nonprivarsene e può far leva sul contratto che lega le due parti. Trattativa molto complicata e destinata ad infiammare la seconda parte di questa sessione estiva di calciomercato. SportFace.

