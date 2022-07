Barcellona, Dembelé rinnova fino al 2024: ingaggio ridotto del 40% (Di giovedì 14 luglio 2022) Attraverso i propri canali ufficiali, il Barcellona ha reso noto il rinnovo di contratto di Ousmane Dembelé. L’attaccante francese, arrivato dal Borussia Dortmund nel 2017, vestirà la maglia blaugrana fino al 2024. Come riportato dai media spagnoli, tuttavia, Dembelé si è ridotto l’ingaggio all’incirca del 40% e guadagnerà tra i 6 e i 7 milioni all’anno. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Attraverso i propri canali ufficiali, ilha reso noto il rinnovo di contratto di Ousmane. L’attaccante francese, arrivato dal Borussia Dortmund nel 2017, vestirà la maglia blaugranaal. Come riportato dai media spagnoli, tuttavia,si èl’all’incirca del 40% e guadagnerà tra i 6 e i 7 milioni all’anno. SportFace.

Calcio: Barcellona, ufficiale rinnovo Dembelè fino al 2024 Il suo contratto era scaduto lo scorso 30 giugno BARCELLONA (SPAGNA) - Ousmane Dembelè sarà ancora un giocatore del Barcellona, almeno per altre due stagioni. Alla fine il 25enne attaccante francese ha deciso di rinnovare il contratto che era scaduto lo scorso giugno: nuovo accordo fino al 2024, con una riduzione ... Calcio: Dembélé prolunga, a Barcellona fino al 2024 Dembélé, 25 anni, è al Barcellona dal 2017. . 14 luglio 2022 Il suo contratto era scaduto lo scorso 30 giugno(SPAGNA) - Ousmane Dembelè sarà ancora un giocatore del, almeno per altre due stagioni. Alla fine il 25enne attaccante francese ha deciso di rinnovare il contratto che era scaduto lo scorso giugno: nuovo accordo fino al 2024, con una riduzione ...Dembélé, 25 anni, è aldal 2017. . 14 luglio 2022