Barbie, Ryan Gosling sul film: "È per tutti i Ken di questo mondo" (Di giovedì 14 luglio 2022) Ryan Gosling ha affermato di voler rappresentare tutti i Ken del mondo nel nuovo film di Barbie scritto e diretto da Greta Gerwig. Lo vedremo presto nei panni di Ken nel film di Barbie: stiamo parlando di Ryan Gosling, l'attore che porterà al cinema la celebre controparte maschile della bambola più famosa al mondo, e che così facendo spera di rappresentare l'intera categoria sullo schermo. L'attore di La La Land e Drive Ryan Gosling è attualmente impegnato a promuovere il suo ultimo film, lo spy movie targato Netflix The Gray Man, nel quale veste i panni del protagoniste, l'abile spia Sierra Six. Ma presto lo vedremo sul grande schermo in tutt'altra ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 luglio 2022)ha affermato di voler rappresentarei Ken delnel nuovodiscritto e diretto da Greta Gerwig. Lo vedremo presto nei panni di Ken neldi: stiamo parlando di, l'attore che porterà al cinema la celebre controparte maschile della bambola più famosa al, e che così facendo spera di rappresentare l'intera categoria sullo schermo. L'attore di La La Land e Driveè attualmente impegnato a promuovere il suo ultimo, lo spy movie targato Netflix The Gray Man, nel quale veste i panni del protagoniste, l'abile spia Sierra Six. Ma presto lo vedremo sul grande schermo in tutt'altra ...

