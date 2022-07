Barbara D’Urso e la corsa al tramonto | nel filmato gli utenti notano qualcosa di strano

Leggi su funweek

(Di giovedì 14 luglio 2022)si sta godendo alcuni giorni di relax, in attesa di riprendere gli impegni di lavoro per la prossima stagione televisiva, dove sarà ancora una volta tra le protagoniste delle reti Mediaset. LEGGI ANCHE : —in formissima, ‘check-up mai visto a questa età’: cosa ha svelato nelle stories In un video pubblicato dasu Instagram, si vede la conduttrice correre su una strada costeggiata da cipressi. La conduttrice, in rigorosa tenuta sportiva, si trova a Capalbio, e nel video la si vede impegnata in unainquadrata da diverse angolazioni, persino dall’alto, con una ripresa che somiglia a quella effettuata dai droni. “Unarigenerante alper concludere la giornata con uno sprint di energia, ...