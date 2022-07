Barbara Chiappini | dall' Isola dei Famosi alla sparizione totale | oggi ha cambiato vita | ecco cosa fa

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 14 luglio 2022)è stata per molti anni una delle showgirl più belle e amate del piccolo schermo. Negli ultimi anni però si è allontanata molto dai riflettori per dedicarsi ad altro. Ma adi preciso? Scopriamolo insieme.nel 1993 ha vinto il concorso di bellezza Un' italiana per Miss Mondo ed infatti è stata candidata per il concorso di bellezza mondiale. Sempre nel 1993 diventa una delle vallette di Buona Domenica e comincia la sua carriera nel mondo del piccolo schermo. Solo un anno dopo collabora con Raimondo Vianello nel programma Studio Tappa, con Giorgio Mastrota in Nati per vincere e Cinema Sotto le Stelle. Nei primi anni del 2000 diventa parte del team di conduttori Domenica In ed altri programmi. Nel 2003 partecipa anche al reality L'dei ...