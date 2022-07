“Baratro vicino”. Il giorno più lungo di Conte, vittima della sua strategia (Di giovedì 14 luglio 2022) L'ultima scommessa (o speranza) di Giuseppe Conte è che quello di Draghi, Letta e Salvini sia solo un bluff. Perché se così non fosse e davvero il Paese precipitasse verso il voto la sua strategia, all'improvviso, cadrebbe come un castello di carte. Perché il Movimento 5 stelle ha bisogno di rifarsi una verginità con alcuni mesi all'opposizione, perché rimettere in piedi il campo largo con il Pd - che da queste settimane esce disastrato - richiederà tempo. E perché di fronte a una campagna elettorale lampo i suoi modi felpati e legulei sarebbero inevitabilmente messi in ombra dal ritorno a grande richiesta del figliol prodigo Di Battista. È stato proprio quest' ultimo scenario a far vacillare l'avvocato nella nottata di martedì. Quando si racconta sia stato contattato da diversi esponenti del suo secondo governo, quello giallorosso. Tutti concordi nel ... Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) L'ultima scommessa (o speranza) di Giuseppeè che quello di Draghi, Letta e Salvini sia solo un bluff. Perché se così non fosse e davvero il Paese precipitasse verso il voto la sua, all'improvviso, cadrebbe come un castello di carte. Perché il Movimento 5 stelle ha bisogno di rifarsi una verginità con alcuni mesi all'opposizione, perché rimettere in piedi il campo largo con il Pd - che da queste settimane esce disastrato - richiederà tempo. E perché di fronte a una campagna elettorale lampo i suoi modi felpati e legulei sarebbero inevitabilmente messi in ombra dal ritorno a grande richiesta del figliol prodigo Di Battista. È stato proprio quest' ultimo scenario a far vacillare l'avvocato nella nottata di martedì. Quando si racconta sia stato contattato da diversi esponenti del suo secondo governo, quello giallorosso. Tutti concordi nel ...

Pubblicità

LelloMartorel : @mgmaglie Quando quelli del @Mov5Stelle capiranno, o forse l’hanno già capito e per comodità fanno finta di niente… - Alekos86478004 : @Leo_pitbull81 @Ariannapomozzi @IlRiccetto @LaBombetta76 @borghi_claudio Cioè, rompe il cazzo sui mercati e la spe… - Marcotweeet : @DellAnnaLuca Mio personale parere? Prima o poi andremo a votare e saremo sempre di più nella ??. Con l'intelligenza… - alexdelli : @ItaliaViva @matteorenzi Ma cosa volete adesso? Anche i voti di Conte dopo che li avete cacciati? Fate da soli adesso, il baratro è vicino - ve_mauro : @albertomura @alanfriedmanit Ma è ironico? Se non lo è, ci spieghi in base a cosa è vicina la sua fine. Io vedo mol… -