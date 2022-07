Bandecchi Ap | Conte e il m5s responsabili del disastro I danni -gravissimi- li pagano gli italiani

Leggi su iltempo

(Di giovedì 14 luglio 2022) (Roma, 14/7/22) - Roma, 14 luglio 2022. Stefano, Coordinatore Nazionale di Alternativa Popolare, ha commentato la decisione del M5s di non votare la fiducia sul Dl aiuti neanche al Senato. "Il m5s di, per raccattare qualche voto, ha causato la crisi di governo nel più pericoloso momento storico del secolo -ha affermato-. Le conseguenze di questa folle e irresponsabile scelta le pagheranno, pesantemente, tutti gli, ognuno di noi. E le pagheranno principalmente i più poveri, i giovani, le imprese. Abbiamo avuto un governo che ha gestito con autorevolezza e serietà la pandemia, la guerra, il caro bollette, la crisi economica nascente. L'Italia ha recuperato, in ambito internazionale, credibilità e affidabilità e ha raggiunto finora tutti gli obiettivi del PNRR, riuscendo a spendere i ...