Banche vs correntisti: la parola al Tribunale di Napoli (Di giovedì 14 luglio 2022) di Valentino Vecchi Con sentenza del 7 giugno 2022, il Tribunale di Napoli si è espresso su alcuni temi usualmente affrontati nelle cause tra Banche e correntisti. Di seguito se ne fornisce una sintesi. In primo luogo, il Magistrato partenopeo ha ritenuto che il tasso d’interesse per “fido 101” – indicato nel contratto di accensione del conto – non possa validamente disciplinare l’apertura di credito “perche? tale dizione e? troppo generica: non e? definita né l’entità né la durata dell’apertura di credito cui si dovrebbe applicare il tasso, ed oltretutto non si comprende cosa significhi la sigla numerica “101””. Peraltro, neppure il tasso “per sconfinamenti se autorizzati” è stato giudicato idoneo a disciplinare validamente il costo dell’apertura di credito, trattandosi di saggio applicabile in assenza di fido ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 luglio 2022) di Valentino Vecchi Con sentenza del 7 giugno 2022, ildisi è espresso su alcuni temi usualmente affrontati nelle cause tra. Di seguito se ne fornisce una sintesi. In primo luogo, il Magistrato partenopeo ha ritenuto che il tasso d’interesse per “fido 101” – indicato nel contratto di accensione del conto – non possa validamente disciplinare l’apertura di credito “perche? tale dizione e? troppo generica: non e? definita né l’entità né la durata dell’apertura di credito cui si dovrebbe applicare il tasso, ed oltretutto non si comprende cosa significhi la sigla numerica “101””. Peraltro, neppure il tasso “per sconfinamenti se autorizzati” è stato giudicato idoneo a disciplinare validamente il costo dell’apertura di credito, trattandosi di saggio applicabile in assenza di fido ...

