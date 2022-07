Babygang in città, la lettera del vescovo Aiello: “Cosa manca ai nostri adolescenti?” (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: 6 minutiAvellino – “Negli ultimi giorni sono stati registrati atti di violenza nei confronti di persone e cose in città ad opera di adolescenti che di notte fanno la ronda armati di coltelli. L’apparente tranquillità della nostra cittadina si allinea con i mali delle metropoli senza beneficiare degli aiuti e delle opportunità culturali e sociali che in esse sono fruibili. Baby-gang anche qui per le nostre strade che da tranquille diventano feroci? Che Cosa spinge i nostri adolescenti a minacciare e ferire loro coetanei, a provocare risse, a vandalizzare il terminal della stazione pullman o a imbrattare le mura della Chiesa del Rosario? Quali interrogativi questi gesti rimandano alle famiglie, ai plessi scolastici, alle sedi delle Istituzioni, anche della Chiesa?”, così in una lunga ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: 6 minutiAvellino – “Negli ultimi giorni sono stati registrati atti di violenza nei confronti di persone e cose inad opera diche di notte fanno la ronda armati di coltelli. L’apparente tranquillità della nostra cittadina si allinea con i mali delle metropoli senza beneficiare degli aiuti e delle opportunità culturali e sociali che in esse sono fruibili. Baby-gang anche qui per le nostre strade che da tranquille diventano feroci? Chespinge ia minacciare e ferire loro coetanei, a provocare risse, a vandalizzare il terminal della stazione pullman o a imbrattare le mura della Chiesa del Rosario? Quali interrogativi questi gesti rimandano alle famiglie, ai plessi scolastici, alle sedi delle Istituzioni, anche della Chiesa?”, così in una lunga ...

EnricoAntonio68 : RT @isatovaglieri: Stasera vi aspetto a #ZonaBianca su #Rete4! ??Parleremo della piaga delle #babygang, un fenomeno in costante aumento, ch… - gatta_pantera : RT @isatovaglieri: Stasera vi aspetto a #ZonaBianca su #Rete4! ??Parleremo della piaga delle #babygang, un fenomeno in costante aumento, ch… - Lega_gruppoID : RT @isatovaglieri: Stasera vi aspetto a #ZonaBianca su #Rete4! ??Parleremo della piaga delle #babygang, un fenomeno in costante aumento, ch… - bennyamino8634 : RT @isatovaglieri: Stasera vi aspetto a #ZonaBianca su #Rete4! ??Parleremo della piaga delle #babygang, un fenomeno in costante aumento, ch… - isatovaglieri : Stasera vi aspetto a #ZonaBianca su #Rete4! ??Parleremo della piaga delle #babygang, un fenomeno in costante aument… -

Napoli, dal Virgiliano a Scampia parchi tra incuria e rifiuti ... giardini e strutture di svago sono anzi una delle risposte più efficaci al proliferare di babygang ... Da poco, Manfredi ha annunciato che il tanto atteso evento Red Bull in città si terrà proprio qui, ... Rimini: "Caro Sindaco, facciamo che tu eri". Lettera aperta di un disabile a Jamil Spettacolo per bambini e famiglie Rimini: babygang pesta coppietta 15enne al ponte di Tiberio Cattolica: controlli per la sicurezza delle scuole della città Il dilagante fenomeno delle baby gang in aumento nelle città italiane e anche in Irpinia Orticalab ... giardini e strutture di svago sono anzi una delle risposte più efficaci al proliferare di... Da poco, Manfredi ha annunciato che il tanto atteso evento Red Bull insi terrà proprio qui, ...Spettacolo per bambini e famiglie Rimini:pesta coppietta 15enne al ponte di Tiberio Cattolica: controlli per la sicurezza delle scuole della