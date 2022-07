“Avevo 14 anni, non lo dimenticherò mai”: il grande dolore di Aurora Ramazzotti (Di giovedì 14 luglio 2022) Aurora Ramazzotti ha raccontato a cuore aperto un doloroso episodio che ha subito nella gioventù: c’entra anche sua mamma, Michelle Hunziker Aurora Ramazzotti, nonostante la sua giovane età, è diventata in pochissimi anni una delle influencer più seguite e amate sul web. L’ ironia è il suo marchio di fabbrica e i suoi sketch super L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 14 luglio 2022)ha raccontato a cuore aperto un doloroso episodio che ha subito nella gioventù: c’entra anche sua mamma, Michelle Hunziker, nonostante la sua giovane età, è diventata in pochissimiuna delle influencer più seguite e amate sul web. L’ ironia è il suo marchio di fabbrica e i suoi sketch super L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

virginiaraggi : Una tragedia con fiamme che hanno messo in pericolo abitazioni e persone. Ora questi 'sfasciacarrozze', come io ch… - schiva_questa : @simonemartelli Simo’, me dispiace che tu la prenda sul personale. Intanto io manco so chi ha condiviso cosa. Ne ho… - settingvsun : @PRODSP3ARB I miei idem ma avevo 5 anni e non capivo - bea_sabiu : @SemplicementeMM @mengonimarco Settembre 2010, avevo 9 anni e con mia madre non l’abbiamo più lasciato?? un peccato… - pino_nostro : @FrancescaCphoto Allora, quando io avevo 17 anni copiavo il playboy della scuola: Gilet bianco? Gilet bianco! Scarp… -