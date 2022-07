Auto | Assogomma | con ' bonus pneumatici' più sicurezza e meno consumi

Leggi su iltempo

(Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. - (Adnkronos) - "Gli incentivi alla rottamazione non hanno inciso più di tanto sullo svecchiamento del parco, e questo vuol dire che gli italiani nonostante gli sconti non hanno i soldi per cambiare. A questo punto meglio lavorare sulla manutenzione delle vetture esistenti: al posto di incentivi a pioggia servirebbe ungomme". Lo sottolinea Fabio Bertolotti, il Direttore di, istituzione che rappresenta le Industrie della Gomma, Cavi Elettrici e Affini, a margine della presentazione dell'indagine 'Vacanze Sicure'. "Come dimostrano i dati presentati oggi - sottolinea - abbiamo situazioni evidenti di non manutenzione dei" con conseguenti ricadute sullae per la collettività "un costo totale di circa 15 miliardi". Sull'eventuale incentivo - aggiunge ...