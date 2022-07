Attanasio, la “verità” dei congolesi sull’agguato ad Attanasio non convince carabinieri e magistrati italiani (Di giovedì 14 luglio 2022) È tutt’altro che chiaro come siano andate le cose quando il 21 febbraio 2021 un gruppo di banditi sbucò dalla foresta che fiancheggiava la Route nationale 2 sequestrando l’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista uccisi poi nella boscaglia circostante mentre venivano trascinati via. I carabinieri del Ros che qualche giorno fa sono tornati dal Congo, dove erano andati su richiesta della Procura di Roma per acquisire ulteriori elementi sull’omicidio di Attanasio, Iacovacci e l’autista hanno avuto la possibilità di interrogare i sospetti dell’attentato che, apparentemente avevano già confessato tutto alle autorità congolesi, in particolare alla Procura militare di Kinsasha. E si sono convinti che le cose non stanno esattamente ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 luglio 2022) È tutt’altro che chiaro come siano andate le cose quando il 21 febbraio 2021 un gruppo di banditi sbucò dalla foresta che fiancheggiava la Route nationale 2 sequestrando l’ambasciatore italiano in Congo Luca, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista uccisi poi nella boscaglia circostante mentre venivano trascinati via. Idel Ros che qualche giorno fa sono tornati dal Congo, dove erano andati su richiesta della Procura di Roma per acquisire ulteriori elementi sull’omicidio di, Iacovacci e l’autista hanno avuto la possibilità di interrogare i sospetti dell’attentato che, apparentemente avevano già confessato tutto alle autorità, in particolare alla Procura militare di Kinsasha. E si sono convinti che le cose non stanno esattamente ...

