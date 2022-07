Atletico Madrid sul gioiellino dell’Udinese: pronta offerta da 20 mln (Di giovedì 14 luglio 2022) Nahuel Molina è un nome caldo del calciomercato di questa estate torrida. L’esterno argentino dell’Udinese infatti fa gola a molte squadre, tra cui la Juventus. Stando a quanto riferito da TuttoMercatoWeb l’Atletico Madrid fa sul serio per Nahuel Molina. pronta un’offerta per l’Udinese che prevede una quota cash più il cartellino di Perez come contropartita tecnica. La squadra friulana, visto il forte interesse per il terzino dall’Italia e dall’estero, spererebbe di aprire un’asta per il suo cartellino. Da segnalare però che fino ad oggi, solo il club spagnolo avrebbe avanzato una vera e propria offerta per l’argentino. Molina Atletico Madrid Gli altri club infatti hanno manifestato un semplice interesse per Molina. L’Udinese spera in rialzi ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 14 luglio 2022) Nahuel Molina è un nome caldo del calciomercato di questa estate torrida. L’esterno argentinoinfatti fa gola a molte squadre, tra cui la Juventus. Stando a quanto riferito da TuttoMercatoWeb l’fa sul serio per Nahuel Molina.un’per l’Udinese che prevede una quota cash più il cartellino di Perez come contropartita tecnica. La squadra friulana, visto il forte interesse per il terzino dall’Italia e dall’estero, spererebbe di aprire un’asta per il suo cartellino. Da segnalare però che fino ad oggi, solo il club spagnolo avrebbe avanzato una vera e propriaper l’argentino. MolinaGli altri club infatti hanno manifestato un semplice interesse per Molina. L’Udinese spera in rialzi ...

