Atletica, Mondiali Eugene 2022: Omanyala costretto a rinunciare, non ha ricevuto il visto in tempo (Di giovedì 14 luglio 2022) Ferdinand Omanyala non prenderà parte ai Mondiali 2022 di Atletica a Eugene, Oregon. Il recordman africano sui 100 metri non ha ricevuto il visto in tempo: “Sono costretto a rinunciare al mio viaggio negli Stati Uniti; ormai è troppo tardi per ricevere il visto. In vita mia non avevo mai vissuto un’attesa così lunga, ma non c’è nulla che io possa fare. E’ finita“. Omanyala non è l’unico keniota a non aver ricevuto il visto, mentre parte della spedizione si è recata negli Usa nella giornata di martedì 12 luglio. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Ferdinandnon prenderà parte aidi, Oregon. Il recordman africano sui 100 metri non hailin: “Sonoal mio viaggio negli Stati Uniti; ormai è troppo tardi per ricevere il. In vita mia non avevo mai vissuto un’attesa così lunga, ma non c’è nulla che io possa fare. E’ finita“.non è l’unico keniota a non averil, mentre parte della spedizione si è recata negli Usa nella giornata di martedì 12 luglio. SportFace.

