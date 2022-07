Atletica, Mondiali Eugene 2022. Jacobs: “Qui per giocarmi le mie carte, Kerley l’avversario più tosto” (Di giovedì 14 luglio 2022) Marcell Jacobs ha parlato alla stampa in vista del suo esordio ai Mondiali 2022 di Atletica a Eugene, Oregon. L’oro olimpico è apparso piuttosto ottimista: “Attualmente sono al 97%, ma per la finale sarò al 100%. Sono venuto qui per giocarmi le mie carte. Negli ultimi giorni ho avuto ottimi risultati in allenamento e non vedo l’ora di scendere in pista. Non nego che, viste le mie condizioni a fine giugno a Stoccolma, nutrivo seri dubbi in merito alla mia presenza ai Mondiali. Tuttavia quel fastidio se n’è andato lentamente e ora è sotto controllo. Si tratta di un dolore che mi porto dietro da quando sono bambino“. “Arrivare qui da campione olimpico mi rende felice e orgoglioso del percorso fatto. Ovviamente c’è più pressione, ma a me ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Marcellha parlato alla stampa in vista del suo esordio aidi, Oregon. L’oro olimpico è apparso piutottimista: “Attualmente sono al 97%, ma per la finale sarò al 100%. Sono venuto qui perle mie. Negli ultimi giorni ho avuto ottimi risultati in allenamento e non vedo l’ora di scendere in pista. Non nego che, viste le mie condizioni a fine giugno a Stoccolma, nutrivo seri dubbi in merito alla mia presenza ai. Tuttavia quel fastidio se n’è andato lentamente e ora è sotto controllo. Si tratta di un dolore che mi porto dietro da quando sono bambino“. “Arrivare qui da campione olimpico mi rende felice e orgoglioso del percorso fatto. Ovviamente c’è più pressione, ma a me ...

