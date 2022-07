Atalanta, un centrocampista verso il Pescara: pronto il rinnovo (Di giovedì 14 luglio 2022) L'Atalanta ha deciso: rinnoverà il contratto al suo centrocampista italo-ghanese Emmanuel Gyabuaa. L'azzurro e nerazzurro lo... Leggi su calciomercato (Di giovedì 14 luglio 2022) L'ha deciso: rinnoverà il contratto al suoitalo-ghanese Emmanuel Gyabuaa. L'azzurro e nerazzurro lo...

Pubblicità

SettimanaS : DERTHONA Un centrocampista scuola Atalanta alla corte di mister Fabio Fossati - ProfidiAndrea : RT @Kickest_it: Gasperini ha ammesso di vedere nel ragazzo del 2003 un futuro radioso, senza sbilanciarsi su quale sia il suo ruolo miglior… - ProfidiAndrea : ???? Quale ruolo per #Scalvini nell'#Atalanta? Giorgio Scalvini deve confermarsi come uno dei migliori prospetti ita… - Kickest_it : Gasperini ha ammesso di vedere nel ragazzo del 2003 un futuro radioso, senza sbilanciarsi su quale sia il suo ruolo… - Emmdido : ??ULTIMA ORA: La Roma avrebbe chiesto informazioni all’Atalanta per Pasalic al momento però il club bergamasco riti… -