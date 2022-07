Atalanta | Pasalic vuole la cessione | contatti con la Roma

(Di giovedì 14 luglio 2022) L’di Gian Piero Gasperini potrebbe cambiare pelle in vista della prossima stagione e uno dei principali indiziati per laè Mario. Stando a quanto riportato dal ‘Corriere di Bergamo’, il centrocampista croato avrebbe manifestato l’intenzione di lasciare il club nerazzurro, considerando il suo ciclo concluso. Negli ultimi giorni ci sarebbero stati deicon la, ma al momento sembra molto difficile poter intavolare una trattativa tra i giallorossi e la Dea. SportFace.

Il croato è stato già allenato dallo Special One al Chelsea e potrebbe essere una valida alternativa a Frattesi, qualora il suo ritorno dal Sassuolo non dovesse andare in porto.