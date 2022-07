Atalanta, Musso: “L’Argentina vincerà il Mondiale” (Di giovedì 14 luglio 2022) Atalanta Musso- L’Atalanta continua la sua preparazione a Zingonia, nel frattempo la nuova proprietà sta attenta ai nuovi acquisti. Juan Musso, portiere dell’Atalanta è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport. Ha parlato di vari argomenti, tra cui il prossimo Mondiale. Ecco di seguito, le parole del portiere bergamasco: “Argentina favorita? Lo è sempre nei Mondiali. Abbiamo Messi e giocatori di alta qualità. Si va al Mondiale per cercare di vincere. Dybala? Non so com’è la situazione, non ci parlo da un po’ di tempo, ma sicuramente troverà una squadra adatta alle sue doti. È stato un anno duro, ma non ho mai pensato di lasciare l’Atalanta: mio figlio nascerà a Bergamo. La prossima sarà una stagione diversa, Atalanta fidati di me, ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 14 luglio 2022)- L’continua la sua preparazione a Zingonia, nel frattempo la nuova proprietà sta attenta ai nuovi acquisti. Juan, portiere dell’è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport. Ha parlato di vari argomenti, tra cui il prossimo. Ecco di seguito, le parole del portiere bergamasco: “Argentina favorita? Lo è sempre nei Mondiali. Abbiamo Messi e giocatori di alta qualità. Si va alper cercare di vincere. Dybala? Non so com’è la situazione, non ci parlo da un po’ di tempo, ma sicuramente troverà una squadra adatta alle sue doti. È stato un anno duro, ma non ho mai pensato di lasciare l’: mio figlio nascerà a Bergamo. La prossima sarà una stagione diversa,fidati di me, ...

