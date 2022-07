Pubblicità

LA NAZIONE

Da stasera fino a sabato, infatti, le strade del borgo alto saranno letteralmente invase da performer,e artigiani. Tra i tanti eventi in cartellone spicca "Memorie di una Lunatica", ...... 15) con eventi collaterali quali mostre, focus cone masterclass diffusi per la città, ... I primi due anni sono stati una prova ardua, dettata anche dal periodo pandemico, ma ora siamo... Artisti pronti a invadere il borgo alto È il gran giorno di "Mercantia" Da stasera a sabato torna l’appuntamento con il tradizionale festival internazionale del quarto teatro. Spettacoli tutti i giorni dalle 20 con continue repliche per non perdersi nessuna performance ...Un circo particolare che riscuote sempre il successo del pubblico pesarese. Si tratta de El Grito un circo contemporaneo composto da giovani artisti, instancabili viaggiatori, poeti per natura e nomad ...