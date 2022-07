(Di giovedì 14 luglio 2022) Svolta nell’omicidio di Maria Grazia Martino, la 91enne trovata morta all’interno della sua abitazione in via San Leonardo, a. É stato fermatoGiuseppe Buono che hadi aver ucciso l’e ferito la sorella 87enne Adele Martino, attualmente ricoverata in ospedale. La donna non è in pericolo di vita., L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

Corriere : Anziana uccisa a Salerno, confessa l’ex badante. Trovati 380mila euro - ParliamoDiNews : Anziana uccisa a Salerno: confessa l`ex badante Giuseppe Buono #anziana #uccisa #salerno #confessa #badante… - GiosuRosa : RT @rep_napoli: Anziana uccisa a Salerno, l'ex badante ha confessato [aggiornamento delle 16:44] - angiuoniluigi : RT @Corriere: Anziana uccisa a Salerno, confessa l’ex badante. Trovati 380mila euro - RTAlive1 : VIDEO - Anziana uccisa a Salerno: fermato l'omicida. Entrato da un muro posteriore -

L'uomo aveva cercato di rubare 3 mila e 400 euro, non sapeva del 'tesoretto' nascosto in una stanza. Ferita la sorella della ...di Fulvio Bufi Si chiama Giuseppe Buono, ha 41 anni e in passato aveva lavorato a lungo come badante del fratello delle due donne: la 91enne Maria Grazia Martino, trovata morta nella casa che ...Le due donne sono state trovate con varie tumefazioni al volto mentre i cani delle due signore sono stati trovati legati. Dopo le prime indagini effettuate dai carabinieri della squadra mobile, oggi a ...Anziana uccisa a Salerno, l'ex badante ha confessato: in casa c'erano 380 mila euro. L'uomo aveva cercato di rubare 3 mila e 400 euro, non sapeva del 'tesoretto' nascosto in una stanza. Ferita la sore ...