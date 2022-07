Antonella Fiordelisi dimagrita rivela: “Quanti chili ho perso e come ho fatto” (Di giovedì 14 luglio 2022) Antonella Fiordelisi ha sfoggiato in questi giorni un fisico davvero da urlo. Pare che abbia perso diversi chili e sui social ha spiegato come. Antonella Fiordelisi in questi ultimi giorni è tornata sui social e pare che abbia mostrato un fisico davvero da paura. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ovvero il pupo de La pupa e il secchione sembra essere riapparsa su Instagram dopo un po’ di tempo di assenza e la trasformazione del suo fisico è stata proprio sotto gli occhi di tutti. Ovviamente è stato un lavoro davvero molto importante che le sarà costato sicuramente tanto impegno e anche molta Costanza. Ad ogni modo, Antonella sui social ha risposto in questi giorni ad alcune curiosità e domande poste dai suoi follower e lo ha ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 14 luglio 2022)ha sfoggiato in questi giorni un fisico davvero da urlo. Pare che abbiadiversie sui social ha spiegatoin questi ultimi giorni è tornata sui social e pare che abbia mostrato un fisico davvero da paura. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ovvero il pupo de La pupa e il secchione sembra essere riapparsa su Instagram dopo un po’ di tempo di assenza e la trasformazione del suo fisico è stata proprio sotto gli occhi di tutti. Ovviamente è stato un lavoro davvero molto importante che le sarà costato sicuramente tanto impegno e anche molta Costanza. Ad ogni modo,sui social ha risposto in questi giorni ad alcune curiosità e domande poste dai suoi follower e lo ha ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Antonella Fiordelisi, nuovo fisico: quanti chili ha perso e come ha fatto #antonellafiordelisi #13luglio - ParliamoDiNews : Antonella Fiordelisi nel cast di una serie tv americana? Era una truffa #antonella #fiordelisi #cast #serie… - occhio_notizie : La dieta di Antonella Fiordelisi: quali alimenti evita per mantenersi in forma? | IL SEGRETO? #antonellafiordelisi… - MorningNewsTv : Il ritocchino fai da te, boom di tutorial sui social. L'influencer Antonella Fiordelisi: 'Sempre più ragazze non… - gfvipnews_ : Antonella Fiordelisi è una schermitrice e modella, conosciuta al grande pubblico per i suoi successi sportivi e per… -