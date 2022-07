Anticipazioni Sei Sorelle | la puntata di oggi 14 Luglio

(Di giovedì 14 luglio 2022) La serie, ambientata nella Madrid dal 1913 al 1916, racconta la storia delle seiSilva: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa, le quali, dopo la morte del padre, dovranno lottare duramente per tenere unita la famiglia e mantenere la loro posizione nella scala sociale, in un’epoca prettamente maschilista in cui le donne sono sottomesse al volere degli uomini. Alle vicende delleSilva, si affiancano quelle dei loro dipendenti e delle famiglie. Segui le nostresu Zon.it. Adesso che Don Ricardo è finalmente lontano dall’azienda, leSilva possono tornare a lavorare in fabbrica. Intanto, Celia non è in grado di gestire la relazione con Joaquín, Miquel chiede a Petra di sposarlo e Carolina pensa a come salvare il suo matrimonio. Segui ZON.IT su Google News.

Pubblicità

redazionetvsoap : #seisorelle #anticipazioni La #trama di #domani, #15luglio - redazionetvsoap : Gli fa credere che... #seisorelle #anticipazioni #rai1 - zazoomblog : Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 13 luglio 2022 - #Sorelle #Posto #Anticipazioni: - zazoomblog : Sei Sorelle Anticipazioni 13 luglio Puntata Aggiornata: Elisa è fuggita! - #Sorelle #Anticipazioni #luglio - redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni #puntateitaliane 'Non sei tu il vero colpevole'! -

...fornisce alcune utilicirca i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno. Partiamo subito! Previsioni di domani: Ariete , segno di fuoco, primo nello zodiaco, in questi giorni...Potrebbero mantenere un'ora ciascuno per i primie avere a disposizione, di nuovo, quattro ore per quelli conclusivi , con i quali dovranno costruire un addio definitivo che sia adeguato, per la ...Hurts Like Hell 2: data uscita, trailer, trama e cast. Anticipazioni sulla seconda stagione della serie tv originale in streaming su Netflix.E’ andata in onda ieri la prima puntata de La strada del silenzio, la nuova serie che Mediaset ha scelto per l’estate di Canale 5. Il 13 luglio, la prima puntata con la trama che lentamente ci ha racc ...