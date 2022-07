Anna Tatangelo | il costume bianco è uno sballo

Leggi su formatonews

(Di giovedì 14 luglio 2022), ilè uno: la cantante e conduttrice sfoggia il corpo marmoreo in bikini, una visione., in quest’ultimo anno, si è ripresa la scena iniziando una nuova fase della sua vita non soltanto a livello sentimentale (dall’addio a Gigi D’Alessio all’amore con Livio Cori) ma anche professionale; Scene da un matrimonio l’ha infatti ormai lanciata come conduttrice. Launa dea in: bellissima (Foto: Instagram).In vista dell’inizio della prossima stagione televisiva, dove quasi certamente tornerà su Canale 5, lasi gode il meritato riposo sfoggiando un corpo da sogno sui social; in ...