Andrea Mirabile | svolta l’autopsia sul bimbo morto a Sharm el-Sheikh | cosa ha rivelato

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 14 luglio 2022): presso il Policlinico di Palermo è stata condottasulel-all’età di 6 anni mentre era in vacanza con i genitori in un resort di lusso sul Mar Nero.el-, eseguitasua Palermosui resti del piccolo, ilel-a soli sei anni mentre era in vacanza con i genitori in un resort di lusso, è stata effettuata all’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo. Il corpo del bambino ...