Andava a 120 all'ora sul monopattino, giovane italiano denunciato in Svizzera (Di giovedì 14 luglio 2022) Una multa per eccesso di velocità con un monopattino? Abbiamo visto anche questa. E' il caso di un ventitreenne italiano, denunciato dalla polizia cantonale del Vallese perché viaggiava alla velocità ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 luglio 2022) Una multa per eccesso di velocità con un? Abbiamo visto anche questa. E' il caso di un ventitreennedalla polizia cantonale del Vallese perché viaggiava alla velocità ...

Pubblicità

globalistIT : - ragusaoggi : Un 23enne italiano denunciato in Svizzera: andava a 120 km sul monopattino elettrico - ferrigno20 : @AndreaGiuricin ma la smette di scrivere stronzate? Quando il gas russo lo pagavamo 17 dollari il Mw andava bene a… - nicolo220 : Avevo capito che andava via per la clausola di 120 -