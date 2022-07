Anche il piccolo Gabriele ha il covid, Clizia Incorvaia rassicura: “Il peggio è passato” (Di giovedì 14 luglio 2022) Per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro questi non sono stati giorni facili. L’ondata di covid di luglio, non sta risparmiando davvero nessuno Anche se Clizia, non si aspettava di contrarre di nuovo e così presto il virus. Purtroppo però sia lei che Paolo hanno preso il covid e, come ha spiegato oggi su instagram, Anche il piccolo Gabriele si è ammalato. L’influencer ci ha tenuto a precisare che per fortuna, nonostante tutto, il bambino adesso sta bene e con delle bellissime foto, ha salutato tutti i fan che seguono lei e la sua famiglia, sempre con grande affetto. Clizia ha spiegato: “Sono state giornate impegnative i “genitori capiranno “Anche il piccolo Gabri ha contratto il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 14 luglio 2022) Pere Paolo Ciavarro questi non sono stati giorni facili. L’ondata didi luglio, non sta risparmiando davvero nessunose, non si aspettava di contrarre di nuovo e così presto il virus. Purtroppo però sia lei che Paolo hanno preso ile, come ha spiegato oggi su instagram,ilsi è ammalato. L’influencer ci ha tenuto a precisare che per fortuna, nonostante tutto, il bambino adesso sta bene e con delle bellissime foto, ha salutato tutti i fan che seguono lei e la sua famiglia, sempre con grande affetto.ha spiegato: “Sono state giornate impegnative i “genitori capiranno “ilGabri ha contratto il ...

