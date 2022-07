Pubblicità

infoitcultura : Martina Miliddi sale sul palco mentre l'ex Aka7even canta Mi manchi, canzone che le dedicò ad Amici - martina_bollini : RT @in_niallsarms: Magari è scontato dirlo, ma sono tanto fiera di Christian, lo so é pure ripetitivo, ma credo che sia giusto ribadirlo. S… - callitwhatulike : troppo io a questo concerto senza sapere manco una canzone perché quando guardavo amici con martina mi dissociavo m… - maljksflaws : Martina cambia amici - fotoge_nico : @nemesirl @sebolin0 @holystemezz @lexiinpain @glamourndtrauma amici di martina mi sembrate tutti simpatici quindi seguo chi già non seguo -

ComingSoon.it

... affiancati e sostenuti dalle z ie materne Debora eCampagnaro, dallo zio paterno Luca , e dal sindaco Luca Pierobon , hanno ricevuto l'abbraccio di tutta la comunità e dei tantidi ......trovare tanto appoggio e tante testimonianze di affetto - spiegano commossi Luca Miotti e... Commosso il saluto deglipiù stretti della Scuola "Le Torri" di Castelfranco Veneto, molti dei ... Amici, Martina Miliddi e Aka7Even: imbarazzo sul palco di Battiti Live, cosa è successo Martina Miliddi e Aka7Even protagonisti di un momento imbarazzante. Cosa è successo tra i due ex protagonisti di AmiciIl gesto romantico, nonostante l'epilogo della relazione, non lo avrà dimenticato: per questo forse Martina Miliddi si è avvicinata al suo ex mentre provava proprio quella canzone sul palco di Battiti ...