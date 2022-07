Amichevoli Napoli estate 2022: in campo contro l’Anaune (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo il terzo posto nello scorso campionato, il Napoli si prepara ad affrontare la prossima stagione con il ritorno di Champions League. Per preparare al meglio la condizione in vista dell’inizio del campionato, previsto a Verona il 15 agosto, gli azzurri affronteranno un doppio ritiro a Dimaro e poi a a Castel di Sangro. Sono state già L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere amichevole Napoli-Bassa Anaunia, streaming gratis e diretta tv LIVE suTV8? Dove vedere amichevole Napoli-Ascoli, streaming gratis LIVE e diretta tv Canale 8 Dove vedere Napoli-Anaune, streaming gratis facebook e diretta tv OGGI LIVE Dove vedere Roma-Siviglia, streaming gratis LIVE e diretta tv amichevole Insigne, possibile rottura con il ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo il terzo posto nello scorso campionato, ilsi prepara ad affrontare la prossima stagione con il ritorno di Champions League. Per preparare al meglio la condizione in vista dell’inizio del campionato, previsto a Verona il 15 agosto, gli azzurri affronteranno un doppio ritiro a Dimaro e poi a a Castel di Sangro. Sono state già L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere amichevole-Bassa Anaunia, streaming gratis e diretta tv LIVE suTV8? Dove vedere amichevole-Ascoli, streaming gratis LIVE e diretta tv Canale 8 Dove vedere-Anaune, streaming gratis facebook e diretta tv OGGI LIVE Dove vedere Roma-Siviglia, streaming gratis LIVE e diretta tv amichevole Insigne, possibile rottura con il ...

Pubblicità

sscnapoli : ?? Le amichevoli in programma a Castel di Sangro. Quattro appuntamenti di livello internazionale. ??… - Danilo27899156 : @FerdyPalermo @MattBest__ @FSaltato A parte che il comune di dimaro rientra nei costi con quello che spendono i tif… - onderr1940 : RT @sscnapoli: ?? Le amichevoli in programma a Castel di Sangro. Quattro appuntamenti di livello internazionale. ?? - IgnazioGrazioso : @manu67915486 si, ma il Napoli deve far esplodere Osi.. giocherà tutti i minuti, pure le amichevoli con la primaver… - NapoliCalciogol : Napoli, quattro le amichevoli internazionali: saranno visibili in pay per view su Sky -