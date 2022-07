Amichevole 2022, il Napoli stende 10-0 l’Anaune: doppiette per Kvaratskhelia e Politano (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Napoli travolge 10-0 l’Anaune Val di Non nella prima Amichevole precampionato degli azzurri grazie alla doppietta di un scatenato Khvicha Kvaratskhelia e di Matteo Politano. A segno anche Amir Rrahmani, Zambo Anguissa, Victor Osimhen, Alessio Zerbin e Giuseppe Ambrosino. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Buona avvio di partita da parte degli azzurri che, trascinati da uno straordinario Kvaratskhelia, si rendono subito pericolosi in più frangenti. Al 5? una splendida azione del georgiano confeziona la rete del vantaggio, con il tap-in decisivo di Amir Rrahmani. Khvicha Kvaratskhelia è per distacco il migliore in campo e al 26? trova anche la gloria personale raccogliendo un pallone vagante al limite dell’area ed infilandolo sotto la traversa. Qualche minuto più tardi, sugli ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Iltravolge 10-0Val di Non nella primaprecampionato degli azzurri grazie alla doppietta di un scatenato Khvichae di Matteo. A segno anche Amir Rrahmani, Zambo Anguissa, Victor Osimhen, Alessio Zerbin e Giuseppe Ambrosino. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Buona avvio di partita da parte degli azzurri che, trascinati da uno straordinario, si rendono subito pericolosi in più frangenti. Al 5? una splendida azione del georgiano confeziona la rete del vantaggio, con il tap-in decisivo di Amir Rrahmani. Khvichaè per distacco il migliore in campo e al 26? trova anche la gloria personale raccogliendo un pallone vagante al limite dell’area ed infilandolo sotto la traversa. Qualche minuto più tardi, sugli ...

