Amber Heard, il giudice respinge il ricorso: non ci sarà nessun nuovo processo contro Johnny Depp (Di giovedì 14 luglio 2022) Il giudice ha ufficialmente respinto la richiesta di ricorso di Amber Heard: con la sentenza è stato deciso che non ci sarà nessun nuovo processo contro Johnny Depp. Penney Azcarate, l'amatissima giudice della Virginia divenuta nota durante il recente processo per diffamazione che ha visto coinvolti Amber Heard e l'ex marito Johnny Depp, ha appena respinto la richiesta dell'attrice relativa ad un eventuale nuovo processo contro la star di Pirati dei Caraibi. I legali della Heard avevano chiesto di annullare il verdetto che la obbliga a ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 luglio 2022) Ilha ufficialmente respinto la richiesta didi: con la sentenza è stato deciso che non ci. Penney Azcarate, l'amatissimadella Virginia divenuta nota durante il recenteper diffamazione che ha visto coinvoltie l'ex marito, ha appena respinto la richiesta dell'attrice relativa ad un eventualela star di Pirati dei Caraibi. I legali dellaavevano chiesto di annullare il verdetto che la obbliga a ...

Agenzia_Ansa : Respinto il ricorso di Amber Heard: nessun nuovo processo contro Johnny Depp #ANSA - solocine : Depp vs. Heard, il giudice nega ad un Amber nuovo processo - anna19988314 : RT @Agenzia_Ansa: Respinto il ricorso di Amber Heard: nessun nuovo processo contro Johnny Depp #ANSA - rob_milano : RT @SecolodItalia1: Amber Heard perde ancora: respinta l’istanza per l’annullamento del processo. Ora deve pagare i danni - Screenweek : Processo Depp-Heard: la vittoria di #JohnnyDepp per ora resta intatta -