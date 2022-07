Alvino: “Per i tifosi del Napoli anche Koulibaly e Cavani erano pacchi” (Di giovedì 14 luglio 2022) Carlo Alvino commenta la cessione di Koulibaly al Chelsea ricordando che i tifosi avevano considerato “pacchi”gente come Cavani. CALCIOMERCATO Napoli. La cessione di Koulibaly al Chelsea ha provocato una grave frattura tra il club azzurro e una grande parte della tifoseria. I nomi che circolano come possibili sostituti del senegalese non generano grande entusiasmo. Kim, sarebbe il candidato numero uno a vestire la maglia lasciata da Koulibaly, ma il tifo azzurro è piuttosto scettico. Sulla questione è intervenuto Carlo Alvino, giornalista molto vicino ai fatti di casa Napoli. Alvino ai microfoni di radio kiss kiss Napoli ha commentato il ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 14 luglio 2022) Carlocommenta la cessione dial Chelsea ricordando che iavevano considerato “”gente come. CALCIOMERCATO. La cessione dial Chelsea ha provocato una grave frattura tra il club azzurro e una grande parte della tifoseria. I nomi che circolano come possibili sostituti del senegalese non gengrande entusiasmo. Kim, sarebbe il candidato numero uno a vestire la maglia lasciata da, ma il tifo azzurro è piuttosto scettico. Sulla questione è intervenuto Carlo, giornalista molto vicino ai fatti di casaai microfoni di radio kiss kissha commentato il ...

Pubblicità

emilio_giuliano : Caro #alvino sperando di prendere il #Fideleff di qualche anno fa. - napolipiucom : Alvino: 'Per i tifosi anche Koulibaly e Cavani erano pacchi' #Alvino #Koulibaly #ForzaNapoliSempre… - Esterno16011878 : @cslfrancesco @Carloalvino 24.03.2022 Dybala-Napoli, parla Alvino: 'Non avrei piacere nel vedere Dybala vestire la… - FernandoScoppa : la @sscnapoli sceglie #Alvino per la telecronaca in streaming. Questa la dice tutta. #forzanapolisempre - MatteoSorrenti : Alvino in telecronaca per #NapoliAnaune. Già vorrei andare a darmi fuoco. #ForzaNapoliSempre -