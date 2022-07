Altro che bonus 200 euro | spingiamo le retribuzioni

Leggi su fmag

(Di giovedì 14 luglio 2022) Il sottoscritto Pinco Pallino, in qualità di legale rappresentante della Tuttaposto SpA, stante le disposizioni di legge emanate in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici – leggasi comma 4 dell’art. 1-septies della D.L. 106 del 23 luglio 2021 -, formulaISTANZA a Codesto Spett.le Responsabile del Procedimento di richiesta di compensazione dell’avvenuto aumento del prezzo dei materiali da costruzioni, come gli stessi valutati nel Decreto del Ministero e delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23.11.2021, Compensazioni da applicarsi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei Lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 (comma 3 della sovra citata legge). Quante di queste istanze sono state inviate a partire dai 15 giorni successivi alla pubblicazione del dispositivo sulla Gazzetta ...