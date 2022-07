Alla ricerca dei desaparecidos iracheni (Di giovedì 14 luglio 2022) Più di quarant’anni di conflitti hanno reso l’Iraq uno dei paesi con il maggior numero di persone scomparse al mondo. La storia di due donne e della loro lotta per trovare le tracce dei familiari. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 14 luglio 2022) Più di quarant’anni di conflitti hanno reso l’Iraq uno dei paesi con il maggior numero di persone scomparse al mondo. La storia di due donne e della loro lotta per trovare le tracce dei familiari. Leggi

