Alfa Romeo Tonale Diesel arriva in concessionaria | prezzo e consumo

Pubblicità

zazoomblog : Alfa Romeo Tonale - La diesel arriva in Italia: ecco i prezzi - #Romeo #Tonale #diesel #arriva - paledero53 : @PerasSrta Un alfa romeo 33 - ilgiornaledgt : Alfa Romeo Giulia Erre Erre Fuoriserie, il “retromod” - ClubAlfaIt : #AlfaRomeo Tonale: da oggi è ordinabile la versione diesel #AlfaRomeoTonale - MatteoLandi10 : #OnThisDay @UnracedF1 @F1Memories Chico Landi (14.07.1907-17.06.1989) Fu il primo pilota brasiliano in #F1 e primo… -

L'annunciata versione diesel dellaTonale entra ufficialmente nei listini italiani con un prezzo di partenza di 35.500 euro, ovvero lo stesso della 1.5 Hybrid 130 CV. La Suv italiana, che ha già riscosso un successo ...Tonale Diesel arriva in concessionaria. Il prezzo parte da 35.500 euro per Tonale Super , da 38.000 per Tonale Sprint e da 40.500 euro per Tonale Ti . La versione a gasolio del SUV compatto ...Da oggi 14 luglio sia online che presso le concessionarie Alfa Romeo è possibile ordinare l'Alfa Romeo Tonale, auto caratterizzata da motore diesel. L'auto ha 130 CV, vanta un nuovo cambio automatico ...La Casa del Biscione ha aggiornato i listini della Suv introducendo la nuova versione a gasolio con motore 1.6 da 130 CV con trazione anteriore ...