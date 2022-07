Alessandra Amoroso regina di San Siro grande show da protagonista (Di giovedì 14 luglio 2022) Un evento tanto atteso che ha confermato tutte le promesse, Alessandra Amoroso è stata regina della serata al Meazza di Milano con "Tutto accade a San Siro", applaudita da 41.800 fan accorsi da tutta Italia. Uno show imponente e maturo, oltre due ore e mezza di musica, con un corpo di ballo composto da ben 90 ballerini, l'orchestra di 47 elementi e la band composta dagli 8 musicisti. Alessandra emozionata ma sicura di se ha tenuto il palco con grande maestria.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/07/Alessandra-Amoroso-regina-di-San-Siro-grande-show-da-protagonista 20220714 video 16251323.mp4"/videoPer ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 14 luglio 2022) Un evento tanto atteso che ha confermato tutte le promesse,è statadella serata al Meazza di Milano con "Tutto accade a San", applaudita da 41.800 fan accorsi da tutta Italia. Unoimponente e maturo, oltre due ore e mezza di musica, con un corpo di ballo composto da ben 90 ballerini, l'orchestra di 47 elementi e la band composta dagli 8 musicisti.emozionata ma sicura di se ha tenuto il palco conmaestria.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/07/-di-San--da-20220714 video 16251323.mp4"/videoPer ...

IlContiAndrea : Dopo San Siro, Alessandra Amoroso tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con #TuttoAccadeTour d… - IlContiAndrea : Ieri a San Siro @AmorosoOF ha offerto un grande show. Stamattina l'abbiamo sentita per un bilancio e anche per l'ap… - TicketOneIT : ?Oggi 13 luglio 2022 è il giorno in cui “TUTTO ACCADE a San Siro” ? ??@AmorosoOF è pronta a conquistare il palco pi… - FFiore3 : RT @7princ_8: Alessandra Amoroso è la dimostrazione che in Italia ci sono tante artiste che cantano e ballano sul palco alla Beyoncé! I gio… - Alessan67416970 : RT @TicketOneIT: ?Dopo lo spettacolo emozionante di San Siro @AmorosoOF annuncia il #TuttoAccadeTour nei palazzetti! ??Biglietti in vendita… -