Alessandra Amoroso regina a San Siro! Grande successo per il suo live

Ieri sera Alessandra Amoroso ha illuminato il Meazza di Milano con "Tutto Accade a San Siro", il suo attesissimo evento che ha lasciato a bocca aperta i 41.800 fan accorsi da tutta Italia! Oltre due ore e mezza di musica, un corpo di ballo composto da ben 90 ballerini con la direzione coreografica di Veronica Peparini, l'orchestra di 47 elementi diretta dal Maestro Pino Perris e la band composta dagli 8 musicisti che condividono il palco con Alessandra da ben 13 anni: Davide Aru (direzione artistica e chitarre), Ronny Aglietti (basso e sequenze), Dado Pecchioli (batteria), David Pieralisi (chitarre), Alessandro Magnalasche (chitarre), Roberto Bassi (tastiere), Luciana Vaona (cori), Pamela Scarponi (cori). Uno show totale in cui l'artista si è messa in gioco per la prima volta come performer a 360 gradi, uno spettacolo arricchito ...

