Alessandra Amoroso incanta i 40mila di San Siro: «Donne, siate libere di essere quello che volete» (Di giovedì 14 luglio 2022) La doppia A, di Alessandra e di Amoroso, scorre in bianco in nero sui tre maxi schermi. Mentre il coro di quasi 42mila urla “Ale” per il “Tutto accade a San Siro”. Lei arriva alle 21.15, protagonista per la sua prima volta allo stadio milanese. Uno spettacolo tra passato e presente in cui la Amoroso passa in rassegna la sua storia, lei che ha fatto del suo vivere a colori non solo il titolo di un successo ma anche il mood di tredici anni di carriera. E di cui San Siro è il coronamento di un “tutto accade”, di un sogno che diventa realtà. Scende da una scalinata che sembra il revival di uno show televisivo. È “AleAleAle” che apre due ore e mezzo di concerto. Seguito da “Tutte le volte”, “Il bisogno che ho di te”, “Avrò cura di tutto”. Un concerto concepito come un’opera classica, con una drammaturgia ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 14 luglio 2022) La doppia A, die di, scorre in bianco in nero sui tre maxi schermi. Mentre il coro di quasi 42mila urla “Ale” per il “Tutto accade a San”. Lei arriva alle 21.15, protagonista per la sua prima volta allo stadio milanese. Uno spettacolo tra passato e presente in cui lapassa in rassegna la sua storia, lei che ha fatto del suo vivere a colori non solo il titolo di un successo ma anche il mood di tredici anni di carriera. E di cui Sanè il coronamento di un “tutto accade”, di un sogno che diventa realtà. Scende da una scalinata che sembra il revival di uno show televisivo. È “AleAleAle” che apre due ore e mezzo di concerto. Seguito da “Tutte le volte”, “Il bisogno che ho di te”, “Avrò cura di tutto”. Un concerto concepito come un’opera classica, con una drammaturgia ...

Pubblicità

IlContiAndrea : Dopo San Siro, Alessandra Amoroso tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con #TuttoAccadeTour d… - rtl1025 : ?? #TuttoAccadeSuRTL1025: accade che domani sera dalle 21 trasmetteremo in diretta da San Siro il primo concerto all… - TicketOneIT : ?Oggi 13 luglio 2022 è il giorno in cui “TUTTO ACCADE a San Siro” ? ??@AmorosoOF è pronta a conquistare il palco pi… - chiara1v : RT @paolacol67: La più grande Alessandra Amoroso ???? #TuttoAccadeASanSiro - amorosoal : RT @rebxvparrilla: alessandra amoroso è una regina, sa come stare sul palco e ci sa fare con i propri fan. il mondo non se la merita propri… -