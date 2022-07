Alessandra Amoroso conquista San Siro: «Il primo stadio della nostra vita» (Di giovedì 14 luglio 2022) Oltre due ore e mezza di musica, 90 ballerini, un'orchestra e una scenografia imponente. Prima di lei solo Laura Pausini Leggi su vanityfair (Di giovedì 14 luglio 2022) Oltre due ore e mezza di musica, 90 ballerini, un'orchestra e una scenografia imponente. Prima di lei solo Laura Pausini

Pubblicità

IlContiAndrea : Ah e poi c’è da aggiungere che questa cantante ha cantato per 2 ore e 40, senza trucchi né inganni. Gavetta e studi… - IlContiAndrea : Dopo San Siro, Alessandra Amoroso tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con #TuttoAccadeTour d… - TicketOneIT : ?Oggi 13 luglio 2022 è il giorno in cui “TUTTO ACCADE a San Siro” ? ??@AmorosoOF è pronta a conquistare il palco pi… - soft_amoroso : RT @7princ_8: Alessandra Amoroso è la dimostrazione che in Italia ci sono tante artiste che cantano e ballano sul palco alla Beyoncé! I gio… - cutolo_giusy : RT @stesimonc: ALESSANDRA AMOROSO IN MEZZO AL SUO STADIO PIENO CHE CANTA LA SUA PRIMA CANZONE ?? #TuttoAccadeASanSiro -