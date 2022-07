Alessandra Amoroso arriva a Padova il 16 dicembre con il suo “Tutto accade Tour” (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo il travolgente successo del concerto di ieri allo Stadio San Siro di Milano davanti a 42mila spettatori, Alessandra Amoroso annuncia le date dell’attesissimo Tour che in autunno la porterà nei principali palazzetti italiani: per il Nord-Est l’appuntamento è sabato 16 dicembre alla Kioene Arena di Padova! Ieri, mercoledì 13 luglio, è stato il grande giorno della cantante salentina, che ha finalmente portato in scena su uno dei palchi più prestigiosi dello Stivale il suo attesissimo evento live “Tutto accade a San Siro“. Oltre due ore e mezza di musica, un corpo di ballo composto da ben 90 ballerini con la direzione coreografica di Veronica Peparini, un’orchestra di 47 elementi diretta dal Maestro Pino Perris e la band composta dagli 8 musicisti che condividono ... Leggi su udine20 (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo il travolgente successo del concerto di ieri allo Stadio San Siro di Milano davanti a 42mila spettatori,annuncia le date dell’attesissimoche in autunno la porterà nei principali palazzetti italiani: per il Nord-Est l’appuntamento è sabato 16alla Kioene Arena di! Ieri, mercoledì 13 luglio, è stato il grande giorno della cantante salentina, che ha finalmente portato in scena su uno dei palchi più prestigiosi dello Stivale il suo attesissimo evento live “a San Siro“. Oltre due ore e mezza di musica, un corpo di ballo composto da ben 90 ballerini con la direzione coreografica di Veronica Peparini, un’orchestra di 47 elementi diretta dal Maestro Pino Perris e la band composta dagli 8 musicisti che condividono ...

