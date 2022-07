Alba Parietti lascia tutti senza fiato con il suo lato b | “un monumento nazionale”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 14 luglio 2022) Da quandoha ritrovato l’amore e la serenità, è davvero una donna molto più libera. Libera di mostrarsi per quello che è. Lo ha raccontato sui social, lo ha spiegato anche in alcune interviste. Prima si sentiva insicura, usava dei filtri su instagram ma poi, il suo compagno, le ha fatto notare che non ce n’era nessun bisogno, che era meravigliosa al naturale, con i segni del tempo, con i suoi pregi e le sue unicità, perchè non possiamo più sentir parlare davvero di difetti. Non ci sono difetti, siamo tutte uniche e diverse nelle nostre bellezze. Oggine è consapevole e per questo, si mostra con leggerezza sui social, cercando anche di essere d’esempio alle altre donne, giovani o meno giovani....