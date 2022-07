Al via gli ordini di Alfa Romeo Tonale Diesel

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 14 luglio 2022) TORINO (ITALPRESS) – Al via l’apertura deglidella nuovaequipaggiata anche con propulsore. Una novità che va a completare il successo del Suv medio del Biscione in configurazione Hybrid: oltre 4.500già raccolti dal lancio e le prime consegne ai clienti in corso. E’ un legame viscerale, quello tra il brande i suoi appassionati, che non ha eguali nel panorama automobilistico mondiale e contribuisce al trend positivo del brand: il mese di giugno ha segnato un’ulteriore crescita per il marchio, sia in termini di quota sia di volumi di vendita, con quota di mercato pari a 1,1%, per il terzo mese consecutivo sopra all’1%, con volumi che registrano una crescita di circa il 25% sia rispetto al mese di ...