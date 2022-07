"Al torneo c'era anche il tuo amico...": ecco cosa ha detto Noemi su Totti (Di giovedì 14 luglio 2022) L'incontro al torneo di padel, poi la conoscenza a una festa romana. Emergono nuovi dettagli sulla frequentazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi Leggi su ilgiornale (Di giovedì 14 luglio 2022) L'incontro aldi padel, poi la conoscenza a una festa romana. Emergono nuovi dettagli sulla frequentazione tra FrancescoBocchi

Pubblicità

AMindJokePoGo : @NYMUUUUUUU @BialeRoze CRIJ Provence Alpes 96 La Canebière 13001 Marseille Ero qui per un torneo, la zona non era… - mciron_cristian : @jjpauz Sto lavorando. Sintetizzando. L ho visto durante il torneo Revello U 20 vinto dalla Francia stessa con appu… - andyy29_ : @42Narcos @Speedfn6 @pizfn2 Ti sei perso un altra cosa che loro non hanno avuto tempo ti praccare lo spot in torneo… - MaregaMonik : Povero Mattarella, adesso poteva essere in finale al torneo di bocce a cui si era iscritto quando pensava di andar… - SkydenKou : Btw ho vinto un set di torneo andando full wolf ed era 3-1 quindi dai -