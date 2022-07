Ai 120 km/ora su monopattino, denunciato italiano in Svizzera (Di giovedì 14 luglio 2022) Un ventitreenne italiano è stato denunciato dalla polizia cantonale del Vallese perché viaggiava alla velocità di 120 chilometri orari su un monopattino elettrico. E' accaduto a Glis, in Svizzera. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) Un ventitreenneè statodalla polizia cantonale del Vallese perché viaggiava alla velocità di 120 chilometri orari su unelettrico. E' accaduto a Glis, in. Il ...

Pubblicità

MinisteroSalute : ??#Covid19 Ora tutte le persone dai 60 anni in su possono fare la quarta dose. Dopo 120 giorni dalla malattia o dall… - AnsaValledAosta : Ai 120 km/ora su monopattino, denunciato italiano in Svizzera. Fermato da autovelox, era dotato di 'accelerazione e… - roberiez : Ai 120 km/ora su monopattino, denunciato italiano in Svizzera - capitolo2022 : RT @albcampo: Ecco Twitter, ho fatto i #gatti. 2 gatti, mica uno. Li ho disegnati cuccioli… ora ?? fino a 5m, 5k, 5, facciamo 6 e la chiudi… - FederfarmaMo : RT @MinisteroSalute: ??#Covid19 Ora tutte le persone dai 60 anni in su possono fare la quarta dose. Dopo 120 giorni dalla malattia o dall’ul… -

Ai 120 km/ora su monopattino, denunciato italiano in Svizzera Un ventitreenne italiano è stato denunciato dalla polizia cantonale del Vallese perché viaggiava alla velocità di 120 chilometri orari su un monopattino elettrico. E' accaduto a Glis, in Svizzera. Il giovane - domiciliato in quella regione - è stato fermato verso le 23.45 durante un controllo del traffico. La ... Monopattino a 120/km all'ora, giovane italiano denunciato in Vallese Una misurazione sul rullo di prova ha portato a una velocità massima dello scooter elettrico di 120 km/h. Il mezzo era infatti dotato di un motore con una potenza di 4000 watt. Per fare un confronto: ... Agenzia ANSA Girava con un monopattino da 120 chilometri all'ora, denunciato Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ... Ai 120 km/ora su monopattino, denunciato italiano in Svizzera Un ventitreenne italiano è stato denunciato dalla polizia cantonale del Vallese perché viaggiava alla velocità di 120 chilometri orari su un monopattino elettrico. E' accaduto a Glis, in Svizzera. (AN ... Un ventitreenne italiano è stato denunciato dalla polizia cantonale del Vallese perché viaggiava alla velocità dichilometri orari su un monopattino elettrico. E' accaduto a Glis, in Svizzera. Il giovane - domiciliato in quella regione - è stato fermato verso le 23.45 durante un controllo del traffico. La ...Una misurazione sul rullo di prova ha portato a una velocità massima dello scooter elettrico dikm/h. Il mezzo era infatti dotato di un motore con una potenza di 4000 watt. Per fare un confronto: ... Ai 120 km/ora su monopattino, denunciato italiano in Svizzera - Cronaca Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Un ventitreenne italiano è stato denunciato dalla polizia cantonale del Vallese perché viaggiava alla velocità di 120 chilometri orari su un monopattino elettrico. E' accaduto a Glis, in Svizzera. (AN ...