AGENZIA DELLE ENTRATE – Attenzione alla finta email con oggetto: "Ricevuta di pagamento – Transazione n. xxx" (Di giovedì 14 luglio 2022) Phishing AGENZIA DELLE ENTRATE: "richiesta di controllo sul registro tributario"E' in atto una pericolosa campagna da parte di un finto ufficio riscossioni dell'AGENZIA DELLE ENTRATE. Il mittente della email sembra reale visto che la email arriva da "Ricevuta.pagaonline@AGENZIAriscossione.gov.it" ma si tratta solo di un'abile tecnica di mascheramento ( spoofing ) per trarre in inganno le vittime. Inutile dire che va cestinata subito senza aprire l'allegato pericoloso in formato xlsm. Ecco il testo : Gentile contribuente,in allegato la Ricevuta di pagamento della Transazione numero 2xxxxx eseguita in data: 13/07/2022 alle ore 13:53 sul nostro portale.La invitiamo a ...

