Afragola, tentata rapina alla boutique: Polizia sul posto (Di giovedì 14 luglio 2022) tentata rapina ai danni dei titolari della boutique Mocerino, in via Guglielmo Oberdan, ad Afragola. Poco dopo le 12 i malviventi -verosimilmente un gruppo formato da quattro persone – hanno raggiunto il negozio di abbigliamento, a bordo di due scooter, con l’intenzione di portare via soldi e capi griffati. Stando L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 14 luglio 2022)ai danni dei titolari dellaMocerino, in via Guglielmo Oberdan, ad. Poco dopo le 12 i malviventi -verosimilmente un gruppo formato da quattro persone – hanno raggiunto il negozio di abbigliamento, a bordo di due scooter, con l’intenzione di portare via soldi e capi griffati. Stando L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

occhio_notizie : Attimi di terrore in centro: lancio di sassi contro auto e malviventi a terra | - bassairpinia : AFRAGOLA. Custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone gravemente indiziate del reato di tentata est… - Vittori48044829 : RT @occhio_notizie: I due, secondo le indagini, si sarebbero presentati come 'amici di Cardito' - occhio_notizie : I due, secondo le indagini, si sarebbero presentati come 'amici di Cardito' - anperillo : RT @RaiNews: Afragola, nel video la fulminea reazione del titolare del negozio alla tentata rapina. Al rapinatore, seppur armato, non resta… -