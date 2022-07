Addio a Paola Gaiotti De Biase, pioniera degli studi sul movimento femminile. Fu eurodeputata e parlamentare (Di giovedì 14 luglio 2022) Paola Gaiotti De Biase, una delle figure emblematiche del cattolicesimo democratico italiano nel secondo dopoguerra, protagonista della vita politica con vari ruoli, pioniera degli studi sul movimento femminile cattolica, è morta nella serata di mercoledì 13 luglio nella sua casa romana all’età di 94 anni dopo una lunga malattia. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia all’Adnkronos. I funerali saranno celebrati sabato 16 luglio, alle ore 11:00, nella chiesa del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo, in via Flaminia 732T, a Roma. Nata a Napoli il 26 agosto 1927, laureata in filosofia, ricercatrice con una borsa si studio a Parigi, Paola Gaiotti De Biase ha ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 luglio 2022)De, una delle figure emblematiche del cattolicesimo democratico italiano nel secondo dopoguerra, protagonista della vita politica con vari ruoli,sulcattolica, è morta nella serata di mercoledì 13 luglio nella sua casa romana all’età di 94 anni dopo una lunga malattia. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia all’Adnkronos. I funerali saranno celebrati sabato 16 luglio, alle ore 11:00, nella chiesa del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo, in via Flaminia 732T, a Roma. Nata a Napoli il 26 agosto 1927, laureata in filosofia, ricercatrice con una borsa sio a Parigi,Deha ...

