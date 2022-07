“Ad oggi 200mila bambini ucraini sono stati rapiti dai russi” | denuncia Zelensky intervenendo all’Aja

Leggi su italiasera

(Di giovedì 14 luglio 2022) “E’ ancora da stabilire il numero di quantisianodalle forze russe e portati fuori dall’Ucraina. I dati preliminareterribili, circa“. Premesso che si tratta di dati purtroppo non verificabili, ora che sianoo 200, fa comunque accapponare la pelle quantoto poco da dal presidente ucraino,, all’agenzia di stampa ‘Ukrinform’.: i crimini di matrice russati in video-collegamento con la conferenza internazionale dell’Aja Unaprecisa che, sempre, il numero uno di Kiev ha espresso nell’ambito dell’intervento tenuto in video-collegamento con conferenza internazionale dell’Aja, ...