Acerbi ha accettato l’offerta del Napoli | arriverebbe ad una sola condizione

Pubblicità

SiamoPartenopei : Gazzetta - Acerbi ha già accettato Napoli: è l'obiettivo 'di scorta' se saltano altre piste - infoitsport : Gazzetta - Acerbi ha già accettato Napoli: è l'obiettivo 'di scorta' se saltano altre piste - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Francesco Acerbi ha già accettato il Napoli, può arrivare se saltano altre piste - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Francesco Acerbi ha già accettato il Napoli, può arrivare se saltano altre piste - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Francesco Acerbi ha già accettato il Napoli, può arrivare se saltano altre piste -

... investendo, in teoria, lo stipendio che aveva destinato al senegalese se avessel'... Contatti con, ma l'età del giocatore (31 anni) non convince Spalletti. L'obiettivo dichiarato dal ...... e naturalmente Koulibaly ha, formalizzando una partenza che era nell'aria da tempo, ... l'argentino Marcos Senesi del Feyenoord , ma soprattutto Francesco, campione d'Europa con l' ...Francesco Acerbi non è il primo obiettivo per la difesa, ma è l'usato sicuro qualora saltassero altre piste. Lo scrive e lo spiega nel dettaglio La Gazzetta dello Sport: "Il Napoli ha fatto un ...Il club di De Laurentiis prova a bruciare l’Inter e propone all’argentino lo stipendio che aveva offerto a Koulibaly. Il difensore oggi fa le visite mediche con il Chelsea ...