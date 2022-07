7 minuti per evitare la crisi di governo. La telefona a vuoto di D'incà a Draghi (Di giovedì 14 luglio 2022) Un tentativo durato sette minuti. Federico D'incà ha provato fino all'ultimo a convincere Mario Draghi a non percorrere la strada della fiducia. La telefonata però non ha sortito gli effetti desiderati dal ministro grillino per i rapporti con il Parlamento. L'ex banchiere è stato irremovibile. "Non voglio creare un precedente del genere", è la sintesi del ragionamento esposto dal premier a D'incà. Tecnicamente non votare la fiducia avrebbe portato il Senato a esprimersi su tutti i 40 articoli del decreto Aiuti, per non parlare dei 120 emendamenti collegati. La salita al Colle di Draghi è attesa nel pomeriggio. Tutto può succedere Leggi su ilfoglio (Di giovedì 14 luglio 2022) Un tentativo durato sette. Federico D'ha provato fino all'ultimo a convincere Marioa non percorrere la strada della fiducia. Lata però non ha sortito gli effetti desiderati dal ministro grillino per i rapporti con il Parlamento. L'ex banchiere è stato irremovibile. "Non voglio creare un precedente del genere", è la sintesi del ragionamento esposto dal premier a D'. Tecnicamente non votare la fiducia avrebbe portato il Senato a esprimersi su tutti i 40 articoli del decreto Aiuti, per non parlare dei 120 emendamenti collegati. La salita al Colle diè attesa nel pomeriggio. Tutto può succedere

Pubblicità

fattoquotidiano : Draghi vede i sindacati e promette un contentino a Conte per i poveri. La Cgil: ennesimo tavolo inutile. La giornat… - teatrolafenice : Ascoltiamo 'Pagodes' dalle 'Estampes' di Claude Debussy giusto per capire anche da questi 2 minuti come il pianofor… - Tg3web : Rabbia e proteste negli Stati Uniti dopo la diffusione di un nuovo video sulla strage nella scuola di Uvalde. Per 7… - Erdsve : ????Prima che i razzi arrivassero a Vinnitsa, un allarme antiaereo ha funzionato per 40 minuti, a cui la popolazione… - theendofand : Fottuto una ruota della macchina cercando di mettere Hurricane di Bob Dylan a ripetizione per 30 minuti, i touch sc… -