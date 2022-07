5 foto di squali assurde da condividere subito in occasione della Giornata Mondiale dello Squalo

Pubblicità

VanityFairIt : Si chiama Josh Munoz, ha 28 anni, vive alle Hawaii, è fotografo, subacqueo e istruttore di apnea. Ed è innamorato d… - Pierre13903748 : RT @Fort71488686: Draghi sta rovinando l'Italia. Gli squali esultano, il banco di sardine un pò meno. (foto dal Web) - LuigiAssecasa : RT @Fort71488686: Draghi sta rovinando l'Italia. Gli squali esultano, il banco di sardine un pò meno. (foto dal Web) - Fort71488686 : Draghi sta rovinando l'Italia. Gli squali esultano, il banco di sardine un pò meno. (foto dal Web) - osalvatemi : quando vi dico che sono talassofobica non mi dovete rompere il cazzo mandandomi foto degli squali nell’oceano perch… -

... hanno una buona memoria, superano in astuzia glipredatori, distinguono tra i singoli ...: Fotolia,Ma uno squalo può essere come un animale domestico Quello che è certo è che Josh nutre negli abissi i suoidel cuore come fossero i suoi cagnolini in giardino. Unamostra Josh che dà da ...In occasione dello Shark Day abbiamo così deciso, oltre a ricordare l’importanza di tutelare questo animale, di condividere insieme a voi qualche foto divertente e molto particolare che ritrae proprio ...Il Mar Mediterraneo è popolato da tantissimi pesci. Tra questi anche gli squali. Ecco i luoghi degli avvistamenti di questi splendidi animali ...